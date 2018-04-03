Хеллебайк повторил 2-й результат в истории по победам за сезон для американцев

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» уступил «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Оттаве в «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей – 6:5 (3:1, 2:2, 1:2).

Ворота «Джетс» защищал американский вратарь Коннор Хеллебайк, отразивший 32 броска и одержавший 42-ю победу в нынешнем сезоне. Он вышел на первое место по выигранным матчам в «регулярке»-2017/18, сравнявшись с российским голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским. Помимо этого достижения Хеллебайк повторил второй результат в истории лиги по победам за сезон для американских вратарей (Майк Рихтер, «Нью-Йорк Рейнджерс», сезон-1993/94). Рекорд принадлежит Тому Баррассо с 43 победами за «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-1992/93.