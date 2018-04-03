Будущее Вестерлунда в «Салавате» прояснится в ближайшие день-два

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов оценил выступление «Салавата Юлаева» в этом сезоне, а также отметил, что будущее главного тренера Эркки Вестерлунда в клубе определится в ближайшие дни.

«Конечно, как истинный болельщик, я могу сказать, что мы недовольны тем, как во втором круге «Салават Юлаев» завершил своё выступление. Мы надеялись на то, что финал конференции – это минимум, который должна достичь наша команда. Поэтому в целом можно поставить слабенькую троечку за результаты в этом году.

Сегодня обсуждаются вопросы о будущей работе действующего главного тренера, в ближайшие буквально день-два решение будет принято. Кроме того, уже пять игроков ушли из команды, и я знаю, что ещё следующая пятёрка последует за ними», — цитирует Хамитова ТАСС.