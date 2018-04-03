Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко считает, что в четвёртом матче серии СКА – ЦСКА в воротах москвичей должен сыграть Илья Сорокин.
«Нельзя говорить, что СКА на голову сильнее ЦСКА. У москвичей есть травмированные ребята, которые могут усилить команду. Вчера гораздо сильнее выглядел Питер. Там очень много хоккеистов, которые очень давно играют в плей-офф, чего нельзя сказать о ЦСКА. Игры в плей-офф – это серьёзный индивидуальный опыт, его надо набираться. В этом я вижу преимущество Питера.
Не стоит ли тренерам москвичей в четвёртом матче выпустить Юханссона? Естественно, это выбор тренерского штаба. Все понимают, что на Сорокине была очень ответственная миссия и он ограничен в физических кондициях. Усталость каким-то образом сказывается. Не знаю, решит ли ЦСКА ставить Юханссона, в этом плей-офф он всего лишь два раза выходил на лёд. Да, вчера он не пропустил, но на этот вопрос ответить тяжело», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
Гомоляко: Сорокин должен продолжить играть, он прилично проводит плей-офф