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Билялетдинов: «Ак Барс» не откатывался, была боевая игра

Билялетдинов: «Ак Барс» не откатывался, была боевая игра
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги третьего матча серии плей-офф с челябинским «Трактором» (2:1 ОТ, 3-0 в серии).

«Считаю, была боевая игра. Команды все борются. Почему мы после гола откатились? Нет, мы не откатились. Мы играли так, как играли. Готовимся к следующему матчу.

Что с Поповым и Глинкиным? Попов появится, наверное, не скоро. Глинкин восстанавливается после болезни. Он тренируется в полную силу», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

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