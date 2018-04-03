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Итоги дня в МХЛ: вторые матчи полуфинальных серий плей-офф

Итоги дня в МХЛ: вторые матчи полуфинальных серий плей-офф
Хоккей / МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершились вторые матчи полуфиналов плей-офф.

Петербургский «СКА-1946» уверенно победил челябинских «Белых Медведей», встреча завершилась со счётом 4:1, дублем отметился Павел Кукштель. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
03 апреля 2018, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
4 : 1
2:0, 1:0, 1:1
Белые Медведи
Челябинск
1:0 – Кукштель (Полодян, Милёхин) – 11:49 (5x5), 2:0 – Кукштель (Милёхин) – 15:02 (5x4), 3:0 – Цицюра – 26:13 (5x5), 4:0 – Овечкин (Цицюра, Николаев) – 57:34 (5x5), 4:1 – Подкорытов (Шабанов) – 58:14 (5x5)

Ярославский «Локо» на домашнем льду оказался сильнее нижнекамского «Реактора», игра завершилась со счётом 4:0. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославского коллектива.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
03 апреля 2018, вторник. 19:30 МСК
Локо
Ярославль
4 : 0
1:0, 2:0, 1:0
Реактор
Нижнекамск
1:0 – Рыбаков (Коваленко) – 14:14 (4x4), 2:0 – Гизатуллин (Громов, Ковалёв) – 37:43 (5x5), 3:0 – Бондырев (Рыбаков, Коваленко) – 39:52 (5x3), 4:0 – Ковалёв (Рыбаков, Коваленко) – 59:10 (4x4)
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