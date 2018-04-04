«Айлендерс» победили «Филадельфию», «Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс»

Завершились первые матчи игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:4 (1:1, 3:0, 1:3).

Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал и форвард «Флайерз» Нолан Патрик набрали по 3 (2+1) очка.

Российский защитник гостей Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 21 секунду.

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).

Форвард «Дэвилз» Тейлор Холл набрал 4 (2+2) очка.

Российские форварды «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников заработали «0» и "-1" за полезность соответственно.