«Айлендерс» победили «Филадельфию», «Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс»
Хоккей
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Завершились первые матчи игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду победил «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:4 (1:1, 3:0, 1:3).
Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал и форвард «Флайерз» Нолан Патрик набрали по 3 (2+1) очка.
Российский защитник гостей Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 21 секунду.
«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).
Форвард «Дэвилз» Тейлор Холл набрал 4 (2+2) очка.
Российские форварды «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников заработали «0» и "-1" за полезность соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2018, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Таварес (Барзал) – 07:15 (5x4), 1:1 – Симмондс (Патрик, Линдблом) – 19:07 (5x5), 2:1 – Бовилье (Хикки, Пулок) – 23:43 (5x5), 3:1 – Таварес (Бейли) – 31:06 (5x5), 4:1 – Барзал (Бовилье, Эберле) – 36:27 (5x5), 4:2 – Патрик (Гостисбер, Жиру) – 44:07 (5x4), 4:3 – Патрик (Ворачек, Гостисбер) – 48:16 (5x4), 4:4 – Жиру (Кутюрье, Макдональд) – 53:04 (5x5), 5:4 – Барзал (Бовилье, Эберле) – 53:32 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2018, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Зейджак (Коулман) – 00:25 (5x5), 2:0 – Холл – 03:41 (5x4), 3:0 – Батчер (Палмьери, Холл) – 10:40 (5x4), 3:1 – Спунер (Веси, Хитил) – 17:47 (5x5), 4:1 – Батчер (Холл, Зейджак) – 26:53 (5x4), 5:1 – Холл – 35:45 (бул), 5:2 – Хейз – 54:26 (5x5)