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«Аризона» разгромила «Калгари»

«Аризона» разгромила «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Калгари Флэймз» на домашнем льду принимал «Аризону Койотс» и проиграл с крупным счётом — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). Для «Аризоны» это 4-я победа в последних 5 матчах. «Калгари» потерпел 8-е поражение за 9 игр.

Самыми результативными игроками матча стали игроки «Койотс», набравшие по 2 очка: защитник Кевин Коннотон (1+1) и форварды Кристиан Фишер (1+1) и Макс Доми (0+2).

После этой победы «Аризона» догнала «Ванкувер Кэнакс», но по-прежнему находится на последнем месте в Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2018, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 4
0:2, 1:1, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Паник (Коннотон, Келлер) – 03:48 (5x5), 0:2 – Коннотон (Доми, Мёрфи) – 16:39 (5x5), 0:3 – Фишер (Арчибальд, Перлини) – 22:18 (5x5), 1:3 – Шор (Лазар, Бартковски) – 24:32 (5x5), 1:4 – Строум (Доми) – 52:50 (5x5)
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