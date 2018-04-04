«Аризона» разгромила «Калгари»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Калгари Флэймз» на домашнем льду принимал «Аризону Койотс» и проиграл с крупным счётом — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). Для «Аризоны» это 4-я победа в последних 5 матчах. «Калгари» потерпел 8-е поражение за 9 игр.

Самыми результативными игроками матча стали игроки «Койотс», набравшие по 2 очка: защитник Кевин Коннотон (1+1) и форварды Кристиан Фишер (1+1) и Макс Доми (0+2).

После этой победы «Аризона» догнала «Ванкувер Кэнакс», но по-прежнему находится на последнем месте в Западной конференции.