Барзал стал первым новичком НХЛ после Малкина, набравшим 80+ очков за сезон

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:4).

Это позволило ему преодолеть отметку в 80 очков за сезон. У него стало 82 (22+60) очка в 80 матчах. Барзал – первый новичок лиги за 11 лет (после Евгения Малкина с 85 очками в сезоне-2006/07), набравший 80+ очков.

Накануне стало известно о решении канадского хоккеиста принять участие в чемпионате мира 2018 года в Дании.

Видео одной из шайб Барзала также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.