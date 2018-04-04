Барзал стал первым новичком НХЛ после Малкина, набравшим 80+ очков за сезон

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:4).
Это позволило ему преодолеть отметку в 80 очков за сезон. У него стало 82 (22+60) очка в 80 матчах. Барзал – первый новичок лиги за 11 лет (после Евгения Малкина с 85 очками в сезоне-2006/07), набравший 80+ очков.
Накануне стало известно о решении канадского хоккеиста принять участие в чемпионате мира 2018 года в Дании.
Видео одной из шайб Барзала также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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Историческим этот день получился также для Николая Голдобина из «Ванкувера», Никиты Кучерова и Андрея Василевского из «Тампы».