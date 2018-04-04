«Авангард» продлил контракт с Самохваловым и подписал четырёх выпускников школы

«Авангард» продлил контракт с форвардом Никитой Самохваловым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано сроком на два года.

20-летний форвард в прошедшем сезоне в составе главной команды провёл 12 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "+2". В команде МХЛ «Омские Ястребы» за 30 матчей Самохвалов забросил 12 шайб и отметился восемью результативными передачами при показателе полезности "+5".

Также омский клуб подписал контракты выпускников сроком на три года с игроками своей школы из команды 2001 года рождения: Сергеем Яневским, Егором Сердюком, Егором Чинаховым и Павлом Елизаровым.

Егор Сердюк, нападающий

МХЛ: 30 игр, 13 (8+5) очков, "-1"

Первенство: 26 игр, 25 (15+10) очков, "+15"



Яневский Сергей, защитник

МХЛ: 22 игры, 1 (0+1) очко, "-4"

Первенство: 23 игры, 16 (8+8) очков, "+27"



Чинахов Егор, нападающий

МХЛ: 4 игры, 5 (1+4) очков, "+7"

Первенство: 36 игр, 63 (26+37) очка, "+62"



Елизаров Павел, защитник

Первенство: 36 игр, 42 (8+34) очка, "+59".