Лундквист вышел на 14-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).

Для шведского голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста эта игра стала 804-й в карьере. Он вышел на 14-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей, опередив Гарри Ламли. Следующей целью для Лундквиста, имеющего контракт на три года, является Шон Бурк (820).

Рекорд принадлежит Мартину Бродо (1266), в топ-3 также входят Патрик Руа (1029) и голкипер Флориды Пантерз» Роберто Луонго (999).

Среди действующих вратарей Лундквист идёт на втором месте, уступая только Луонго.

Обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».