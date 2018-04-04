«Спартак» заключил новый контракт с Дмитрием Черных

«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Черных, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В завершившемся сезоне 33-летний нападающий принял участие в 33 матчах и набрал 5 (4+1) очков. Также форвард сыграл 15 игр в ВХЛ за подмосковный «Химик», в которых на его счету было 8 (6+2) очков.

Помимо «Спартака» в КХЛ хоккеист играл за «Ладу», новокузнецкий «Металлург» и «Салават Юлаев». В общей сложности он провёл 165 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 20 передач.