Вестерлунд: буду рассматривать предложения только от топ-клубов КХЛ

Экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд ответил на вопрос о том, продолжит ли он работать в КХЛ.

«Я открыт к предложениям, но условия должны быть хорошими. У меня мог быть хороший шанс в Уфе, и это был бы интересный вызов, но условия… Предложение должно быть намного лучше, и команда должна быть хорошей. В Уфе у меня была отличная возможность, но я её не использовал.

КХЛ – великолепная лига, для меня было привилегией здесь работать. Но я не буду целенаправленно искать работу, есть несколько команд, чьё предложение меня может заинтересовать. «Салават» — очень хорошая организация, был рад здесь работать, но если я буду рассматривать предложение из КХЛ, то организация должна быть намного лучше. Это может быть предложение от топ-клуба с Востока или Запада, но пока не думаю, что буду делать дальше», – сказал Вестерлунд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью с Вестерлундом можно прочитать здесь.