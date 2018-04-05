Аллен — о голе Кита: «Сент-Луис» проиграл из-за меня, это тяжело принять

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен взял вину на себя за поражение в матче регулярного сезона НХЛ от «Чикаго Блэкхоукс» (3:4). Вратарь не сумел справиться в дальним броском Данкана Кита за девять секунд до конца третьего периода.

«Я должен был отбивать такой бросок. Я должен был его отбивать. Команда проиграла из-за меня. Тяжело это принять прямо сейчас. У нас был отличный шанс на очки, но мы ужасно провели третий период. Так играть просто нельзя, особенно на домашнем льду с командой, у которой уже нет другой цели, кроме как помешать нам попасть в плей-офф. Повторюсь, тяжело принять такое поражение», — передаёт слова Аллена клубный журналист Джереми Рутерфорд.

Гол Кита также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.