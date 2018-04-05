«Югра» подала документы для участия в ВХЛ в сезоне-2018/19

Хоккейный клуб «Югра» подал документы для участия в cледующем сезоне Высшей хоккейной лиги, информирует официальный сайт лиги.
«После проверки всех документов, а также инспектирования арены на предмет соответствия регламенту ВХЛ будет принято решение о допуске ХК «Югра» к участию в чемпионате», — сообщается на сайте лиги.
Ханты-мансийский клуб 28 марта был исключён из состава участников Континентальной хоккейной лиги решением совета директоров КХЛ, которое было принято на основании рейтинга клубов.
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