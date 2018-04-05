Таварес: не хочу, чтобы игра с «Рейнджерс» воспринималась как конец истории

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес поделился ожиданиями от последних двух матчей регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Игра с «Рейнджерс», возможно, станет последней для Тавареса на домашнем льду. 1 июля он может получить статус неограниченно свободного агента и покинуть «островитян», если не договорится с клубом о новом соглашении. Хоккеист выступает за «Айлендерс» с сезона-2008/09.

«Я даже не думал об этом, но коли вы уж спросили… Я не знаю. Я просто стараюсь делать свою работу, как обычно. Я не хочу, чтобы матч с «Рейнджерс» воспринимался как финальная точка. Я иначе смотрю на происходящее, просто думаю о предстоящей игре, хочу завершить чемпионат на хорошей ноте и буду думать о ситуации с контрактом уже после сезона. Мне надо будет перевести дух и тогда уже смотреть вперёд.

Я не могу контролировать то внимание, которое уделяется этой теме. Я просто хочу быть собой, выбрать оптимальный подход к ней. Я уже говорил в начале сезона, что буду отдавать все силы команде. Сезон для нас завершится в субботу, но я стараюсь не думать об этом в таком ключе. Я стараюсь поступать правильно, так, как должен вести себя настоящий капитан.

Тяжело находиться в нашей ситуации. Мы не попали в плей-офф и снова будем смотреть со стороны, как другие борются за кубок. Мы упустили ещё один шанс.

Люди всегда поддерживали нас. У нас замечательные болельщики. Так было с первого дня моего пребывания в команде. Конечно, говорят всякое. Надеюсь, что всё получится и я продолжу играть здесь. Это то, на что я могу повлиять. Но пока я хочу думать только о предстоящей игре и о том, что нам надо хорошо завершить сезон. У меня ещё будет достаточно времени, чтобы всё взвесить, подумать о будущем, о том, как поступить», — цитирует Тавареса официальный сайт лиги.