Максим Майоров подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Уфимский «Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Максимом Майоровым, информирует официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на двухлетний срок.



29-летний Майоров в регулярном чемпионате сезона-2017/18 сыграл в 52 матчах, записав в актив 10 (3+7) очков при показателе полезности "+8" и 0 штрафных минут. В плей-офф Майоров отметился 4 (3+1) баллами и показателем полезности "+2" в 14 матчах.

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