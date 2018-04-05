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«Ак Барс» победил «Трактор» в серии со счётом 4-0 и вышел в финал Кубка Гагарина

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Ак Барс» победил «Трактор» в серии со счётом 4-0 и вышел в финал Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Казанский «Ак Барс» в гостях победил челябинский «Трактор» в четвёртом матче серии плей-офф финала Восточной конференции, матч закончился со счётом 3:1. Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова победила в серии со счётом 4-0 и вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары СКА — ЦСКА.

Единственной заброшенной шайбой в составе «Трактора» отметился Рихард Йюнге. У «Ак Барса» голы на свой счёт сумели записать Михаил Глухов и Антон Ландер, оформивший дубль.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
05 апреля 2018, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 3
0:1, 1:1, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Глухов (Глинкин, Свитов) – 14:08 (5x5), 1:1 – Йюнге (Черников, Шипин) – 24:50 (5x5), 1:2 – Ландер (Азеведу) – 32:01 (5x5), 1:3 – Ландер (Азеведу, Лукоянов) – 59:59 (en)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.

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