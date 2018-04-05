«Ак Барс» победил «Трактор» в серии со счётом 4-0 и вышел в финал Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в гостях победил челябинский «Трактор» в четвёртом матче серии плей-офф финала Восточной конференции, матч закончился со счётом 3:1. Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова победила в серии со счётом 4-0 и вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары СКА — ЦСКА.



Единственной заброшенной шайбой в составе «Трактора» отметился Рихард Йюнге. У «Ак Барса» голы на свой счёт сумели записать Михаил Глухов и Антон Ландер, оформивший дубль.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.

Челябинск не заслужил 0-4. Но слёз Гатиятулина вы не увидите «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.

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