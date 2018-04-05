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Овечкин — о травме: чувствую себя хорошо, всё могло закончиться куда хуже

Овечкин — о травме: чувствую себя хорошо, всё могло закончиться куда хуже
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о самочувствии после удара о борт.

«Всегда опасно ударяться о борт, когда не можешь защититься. Мне повезло в том эпизоде, все могло завершиться куда хуже. Чувствую себя хорошо, ничего серьёзного, хочу играть.

Не стал бы играть, если бы чувствовал риск усугубить травму, но я в порядке. Хочу провести все 82 игры в регулярном чемпионате, но я бы не подвергал себя риску перед плей-офф. Сегодня сообщил тренеру, что готов играть», — приводит слова Овечкина Washington Post.

Овечкин – лучший русский в истории НХЛ. Сомневаетесь?
У Александра ещё есть время, чтобы развеять сомнения.
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