Овечкин — о травме: чувствую себя хорошо, всё могло закончиться куда хуже

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о самочувствии после удара о борт.



«Всегда опасно ударяться о борт, когда не можешь защититься. Мне повезло в том эпизоде, все могло завершиться куда хуже. Чувствую себя хорошо, ничего серьёзного, хочу играть.



Не стал бы играть, если бы чувствовал риск усугубить травму, но я в порядке. Хочу провести все 82 игры в регулярном чемпионате, но я бы не подвергал себя риску перед плей-офф. Сегодня сообщил тренеру, что готов играть», — приводит слова Овечкина Washington Post.

Овечкин – лучший русский в истории НХЛ. Сомневаетесь? У Александра ещё есть время, чтобы развеять сомнения.