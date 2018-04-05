Гомоляко: «Ак Барс» был на голову сильнее, «Трактору» не хватило большинства

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко подвёл итоги серии «Ак Барс» — «Трактор», в которой со счётом 4-0 победили казанцы.



«Не сказал бы, что „Трактор“ в этой серии должен был цеплять хотя бы одну игру, но надо было выигрывать в Казани, когда они в первом матче до середины третьего периода вели — 1:0. Да и во второй игре они лидировали со счётом 2:0. Конечно, хотелось бы, чтобы Челябинск выиграл хотя бы одну встречу, но „Ак Барс“ был на голову сильнее. А „Трактор“ не сыграл так, как с „Салаватом“. Большинства не хватило, ни одной попытки не забили. Посыпались травмы. Случился целый комплекс причин», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Челябинск не заслужил 0-4. Но слёз Гатиятулина вы не увидите «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.