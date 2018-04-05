Падакин: Толванен может заиграть в НХЛ, но у того же Медведева не получилось

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Павел Падакин поделился мнением о шансах финского форварда Ээли Толванена заиграть в НХЛ.



«Толванен — очень хороший молодой игрок. Умеет держать шайбу и забивать голы. Но многие хоккеисты, приезжающие за океан из Европы, часто зависят от того, пойдёт у них или не пойдёт. И это очень сложно просчитать. Я в свое время играл в «Филадельфии Флайерз» с Евгением Медведевым, очень сильным защитником. Но, приехав туда, он не смог адаптироваться к игре. Ему было очень тяжело. Все по-разному переживают этот период: кто-то сразу вписывается в формат, кому-то приходится перетерпеть.



Когда туда приезжаешь, ты должен быть на голову выше местных хоккеистов, играть и стараться. Даже когда тебя не ставят в состав. В США и Канаде бывает, что тренеры специально не включают тебя в заявку на матчи, чтобы проверить на прочность. У меня так было в юниорской лиге Канады: тоже сажали на трибуну, не выпускали на игры. И они не уважают тебя, если в такой ситуации ты начинаешь злиться, звонить агентам и просить их переговорить с руководством клуба. Нет, ты должен с нуля доказывать своё место, даже в четвёртом звене. Неважно, кем ты был в России», — цитируют Падакина «Известия».