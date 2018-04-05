Яркие Ice Girls и рукопожатие тренеров. Фото с матча «Трактор» — «Ак Барс»

5 апреля в Челябинске на «Арене-Трактор» имени Валерия Белоусова казанский «Ак Барс» в гостях победил челябинский «Трактор» в четвёртом матче серии плей-офф финала Восточной конференции. Матч закончился со счётом 3:1. Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова победила в серии со счётом 4-0 и вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем пары СКА — ЦСКА.



Фоторепортаж с матча «Трактор» — «Ак Барс» подготовлен специальными фотокорреспондентами «Чемпионата» в Челябинске.