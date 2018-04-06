«Виннипег» обыграл «Калгари», Лайне очков не набрал

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Калгари Флэймз» и одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Голами в составе «Виннипега» отметились Блейк Уилер и Пол Штястны. Гол Уилера стал для игрока 90-м очком (23+67) в 80 матчах. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 31 бросок из 32. Финский нападающий Патрик Лайне очков не набрал.

Единственную шайбу в составе «Калгари» на свой счёт записал Спенсер Фу.

Эта победа позволила Виннипегу занять второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.