Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

«Виннипег» обыграл «Калгари», Лайне очков не набрал

«Виннипег» обыграл «Калгари», Лайне очков не набрал
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Калгари Флэймз» и одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Голами в составе «Виннипега» отметились Блейк Уилер и Пол Штястны. Гол Уилера стал для игрока 90-м очком (23+67) в 80 матчах. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 31 бросок из 32. Финский нападающий Патрик Лайне очков не набрал.

Единственную шайбу в составе «Калгари» на свой счёт записал Спенсер Фу.

Эта победа позволила Виннипегу занять второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2 : 1
1:0, 1:1, 0:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Уилер (Бафлин, Коннор) – 19:13 (5x5), 2:0 – Штястны (Шьяро, Элерс) – 32:59 (5x5), 2:1 – Фу (Стоун, Баклунд) – 35:14 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент