Даниэль Седин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертаймах

«Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги вырвал победу у «Аризоны Койотс». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Это был особенный матч в истории «Ванкувера». Легенды команды Даниэль и Хенрик Седины провели свой последний матч на домашнем льду, на котором они играли с сезона-2000/01.
Именно Даниэль и стал главной звездой матча, поставив точку в овертайме (это был его второй гол за вечер). Шведский форвард вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертаймах (16 точных бросков), сравнявшись с Патриком Элиашем. Рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (22), второе место занимает Яромир Ягр (19).
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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