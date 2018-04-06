Макдэвид установил лучший результат «Эдмонтона» по очкам за последние 28 лет

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал три голевые передачи в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:3).

На его счету стало 106 (41+65) очков в 81 матче сезона. Это лучший сезонный показатель для игроков «Ойлерз» за последние 28 лет. В сезоне-1989/90 Марк Мессье набрал 129 (45+84) очков. Примечательно, что в возрасте Макдэвида только Уэйну Гретцки удавалось набирать больше 106 очков за всю историю «нефтяников».

Макдэвид является лидером бомбардирской гонки, опережая ближайших преследователей (Никиту Кучерова и Клода Жиру) на восемь очков. 21-летний хоккеист собирается принять участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Канады.

Видео одной из передач Макдэвида можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».