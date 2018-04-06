Метсола в межсезонье перейдёт в «Салават Юлаев»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер хабаровского «Амура» Юха Метсола пополнит состав уфимского «Салавата Юлаева».

Ранее сообщалось, что финский вратарь вернётся в «Таппару», за которую выступал с 2011 по 2015 год. Действующее соглашение Метсолы и хабаровского клуба истекает 30 апреля 2018 года.



В нынешнем сезоне Метсола вместе с «Амуром» впервые вышел в плей-офф, где в четвертьфинале Восточной конференции хабаровчане проиграли «Ак Барсу» (1-4). Финский вратарь выступал за «Амур» в течение трёх последних сезонов. Он принял участие в 155 матчах, одержал 64 победы и записал на свой счёт 15 игр на ноль. Метсола стал участником олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане, однако ни разу не попал в заявку на матч.

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