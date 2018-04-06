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Сборная России назвала состав на матч Еврочелленджа с командой Германии

Сборная России назвала состав на матч Еврочелленджа с командой Германии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею определился с составом на матч против команды Германии в рамках Еврочелленджа. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Судницин (Бочаров);
Трямкин (А) — Елесин, Кагарлицкий — Красковский (А) — Коршков;
Береглазов — Минеев, Кошелев — Семёнов — Михеев;
Кулик — Провольнев, Лещенко — Дергачёв — Хохлачёв;
Демидов — Верещагин, Падакин — Бывальцев — Ильенко;
Зернов.

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