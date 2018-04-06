Знарок — о влиянии Олимпиады: а вы думаете, так просто пройти через такое?

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 0:1 в пятом матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

«Ну да, тяжёлый матч, неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов. Но, к сожалению, что-то от нас отвернулось. А так, все нормально, готовимся к следующей игре. Никто ж не думал… Хорошая команда, плей-офф будет долгим. Если вы не колдовали, то всё в порядке с воротами ЦСКА. Когда гол забили, смотрели на высоко поднятую клюшку. Естественно, психология подводит. Меняли Коскинена ради затяжки игры. Начинает ли сейчас сказываться Олимпиада на игроков? А вы думаете, так просто пройти через такое?» — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.