Робинсон: не ожидал появления Юханссона в старте. Думаю, он и сам не ожидал

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал победу над СКА со счётом 1:0 в пятом матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

«Честно говоря, не ожидал появления Юханссона в старте. Думаю, он и сам не ожидал. Но он профессионал и всегда готов к выходу на лед. Он провёл шикарный матч. И добыл нам победу. Вымученную, но очень для нас важную. Конечно, мы хотим больше играть с шайбой. Но у нас это не всегда получается. Почти весь матч СКА контролировал игру. С другой стороны, мы здорово сыграли в обороне. Старались как можно больше ограничивать их в атаке. В следующей встрече постараемся почаще играть в атаке с шайбой. Мы много играли в меньшинстве во втором периоде. Да и в целом СКА почти не вылезал из нашей зоны. Нам удалось выстоять. На выезде очень важно уметь выстоять. Только так выигрываются серии. Только так выигрывается Кубок Гагарина.

У нас не так много большинства. Но всё равно нам не помешало бы вернуться к основам игры в большинстве и побольше бросать. Без бросков шайб не будет. И если мы держим шайбу на периметре, забить крайне проблематично. Естественно, возвращение Шалунова помогло. Когда есть возможность усилить состав таким сильным игроком, это всегда помогает. Мы очень рады, что ребята поправляются. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе и победим в Москве», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.