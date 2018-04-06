А. Зайцев: в эпизоде с Шумаковым буллита не было, второй игрок СКА был рядом

Известный арбитр, ныне главный судья Ночной хоккейной лиги Александр Зайцев прокомментировал судейское решение не назначать буллит за фол на Сергее Шумакове в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина СКА — ЦСКА (0:1).



«Я думаю, что арбитр был прав в этом эпизоде. Если ещё раз посмотреть этот момент, то можно заметить, что второй игрок СКА был рядом и там на буллит ничего не тянуло», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.