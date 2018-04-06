Молодёжная сборная России уступила финнам на Турнире четырех наций

Молодёжная сборная России (игроки не старше 20 лет) с поражения стартовала на Турнире четырех наций в Чехии. Подопечные Валерия Брагина уступили команде Финляндии со счётом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).



Единственную шайбу на свой счёт в составе российской команды записал Никита Шашков, он отличился на 27-й минуте встречи.



Следующий матч сборной России предстоит провести в субботу, коллективу Валерия Брагина будут противостоять сверстники из Чехии.

Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи Турнира четырёх наций