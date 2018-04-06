Форвард «Рейнджерс» Крайдер сыграет за сборную США на чемпионате мира — 2018

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер выступит за национальную команду США на предстоящем чемпионате мира — 2018. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Колин Стефенсон.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний нападающий принял участие в 57 встречах. Крайдер записал на свой счёт 37 (16+21) результативных баллов при показателе полезности «+1» и 44 минутах штрафного времени. Крис проводит в составе «Рейнджерс» седьмой сезон подряд. В нынешнем году клуб выдвинул Крайдера в качестве претендента на «Билл Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею.