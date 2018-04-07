Нападающий «Детройта» Фрк примет участие в ЧМ-2018 в составе сборной Чехии

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Мартин Фрк примет участие в чемпионате мира 2018 года в Дании в составе сборной Чехии, информирует журналист Ансар Хан.

24-летний форвард в нынешнем регулярном сезоне НХЛ принял участие в 67 матчах, в которых забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач при 14 штрафных минутах и показателе полезности «-12».

Хоккеист впервые примет участие в мировом первенстве. На данный момент высшим достижением в его карьере является победа в розыгрыше Кубка Колдера в Американской хоккейной лиги.