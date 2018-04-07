Никита Кучеров в матче с «Баффало» забросил 39-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:2, идёт первый период).

Российский форвард забросил вторую шайбу хозяев на пятой минуте первого периода. Для него эта шайба стала 39-й в сезоне. Таким образом, Кучеров набрал 99 (39+60) очков в 79 матчах. Кучеров вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров, опередив Клода Жиру из «Филадельфии Флайерз» (98 очков).

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте лиги.