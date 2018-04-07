«Тампа» победила «Баффало», у Василевского результативная передача

Во втором матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду принимал «Баффало Сэйбрз» и победил со счётом — 7:5 (3:2, 1:3, 2:0).

В составе победителей дубль на счету Энтони Чирелли, ещё по голу провели Никита Кучеров, Янни Гурд, Дэн Джирарди, Брейден Пойнт и Виктор Хедман. В составе гостей успех праздновали Кейси Миттельштадт, Александр Нюландер, Джейсон Поменвилль, Джордан Нолан и Кайл Окпосо.

Российский форвард «молний» Никита Кучеров набрал 100-е очко в сезоне, голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков и сделал результативную передачу, Михаил Сергачёв достиг отметки в 40 очков за чемпионат.

Видео передачи Василевского можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.