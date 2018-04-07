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«Тампа» победила «Баффало», у Василевского результативная передача

«Тампа» победила «Баффало», у Василевского результативная передача
Хоккей / НХЛ

Во втором матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду принимал «Баффало Сэйбрз» и победил со счётом — 7:5 (3:2, 1:3, 2:0).

В составе победителей дубль на счету Энтони Чирелли, ещё по голу провели Никита Кучеров, Янни Гурд, Дэн Джирарди, Брейден Пойнт и Виктор Хедман. В составе гостей успех праздновали Кейси Миттельштадт, Александр Нюландер, Джейсон Поменвилль, Джордан Нолан и Кайл Окпосо.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2018, суббота. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
7 : 5
3:2, 1:3, 3:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Чирелли (Гурд) – 00:30 (5x5), 1:1 – Миттельштадт (Сканделла, Родригес) – 02:57 (5x4), 2:1 – Кучеров – 04:35 (5x5), 2:2 – Нюландер (Гуле, Ристолайнен) – 06:32 (5x5), 3:2 – Гурд (Киллорн) – 09:40 (5x5), 4:2 – Джирарди (Кучеров, Палат) – 21:04 (5x5), 4:3 – Поменвиль (Гуле, Родригес) – 28:59 (5x5), 4:4 – Нолан (Ларссон) – 35:58 (5x5), 4:5 – Окпосо (Айкел, О'Райлли) – 38:45 (5x4), 5:5 – Чирелли (Киллорн, Сергачёв) – 46:15 (5x5), 6:5 – Пойнт (Киллорн, Гурд) – 47:02 (5x5), 7:5 – Хедман (Василевский) – 58:34 (en)

Российский форвард «молний» Никита Кучеров набрал 100-е очко в сезоне, голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков и сделал результативную передачу, Михаил Сергачёв достиг отметки в 40 очков за чемпионат.

Видео передачи Василевского можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Кучеров стал 6-м российским игроком, набравшим 100 очков за сезон
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