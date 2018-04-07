Кучеров стал 6-м российским игроком, набравшим 100 очков за сезон

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (4:4, идёт второй период).

Таким образом, Кучеров впервые в карьере набрал 100 (39+61) очков за регулярный сезон. Для достижения этой отметки российскому хоккеисту потребовалось провести 79 матчей. Предыдущий личный рекорд Кучерова составлял 85 очков в сезоне-2016/17. Кучеров стал шестым российским игроком в истории лиги, добравшимся до отметки в 100 очков. Четырежды это удавалось сделать капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, трижды форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину, дважды — Александру Могильному, Павлу Буре и Сергею Фёдорову.