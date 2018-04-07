Кросби вышел на 3-е место в истории «Питтсбурга» по сезонам с 60+ передач

«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Оттаву Сенаторз» и победил с крупным счётом — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

В составе победителей по голу и результативной передаче записали на свой счёт Сидни Кросби и Фил Кессел. Для Кросби этот ассист стал 60-м в нынешнем сезоне. Он в пятый раз в карьере добрался до этой отметки и повторил третий результат в истории клуба по сезонам с 60 и более передач, принадлежавший Рону Фрэнсису.

Рекорд принадлежит Марио Лемье (девять таких сезонов), второе место занимает Яромир Ягр (шесть сезонов).