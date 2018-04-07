«Анахайм» одолел «Даллас», у Радулова «-1»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду принимал «Даллас Старз» и победил со счётом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

Главным героем встречи стал нападающий Якоб Сильверберг, набравший 3 балла (1+2) за результативность. По два очка на свой счёт в составе «Анахайма» записали Эндрю Кольяно (1+1), Райан Гецлаф (0+2) и Джош Мэнсон (1+1). Самым результативным игроком «Далласа» в матче стал Джейми Бенн, у которого 2 очка (1+1).

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 22 минуты 24 секунды и отметился результативной передачей при показателе полезности «-1».