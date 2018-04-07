Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

«Анахайм» одолел «Даллас», у Радулова «-1»

«Анахайм» одолел «Даллас», у Радулова «-1»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду принимал «Даллас Старз» и победил со счётом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

Главным героем встречи стал нападающий Якоб Сильверберг, набравший 3 балла (1+2) за результативность. По два очка на свой счёт в составе «Анахайма» записали Эндрю Кольяно (1+1), Райан Гецлаф (0+2) и Джош Мэнсон (1+1). Самым результативным игроком «Далласа» в матче стал Джейми Бенн, у которого 2 очка (1+1).

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 22 минуты 24 секунды и отметился результативной передачей при показателе полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2018, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
5 : 3
3:1, 1:1, 1:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Сильверберг (Мэнсон, Кольяно) – 02:28 (5x5), 2:0 – Ракелль (Гецлаф, Хенрик) – 06:33 (5x4), 2:1 – Мето (А. Радулов, Бенн) – 11:13 (5x5), 3:1 – Грант (Сильверберг, Линдхольм) – 19:40 (5x5), 4:1 – Мэнсон (Гецлаф, Перри) – 24:36 (5x5), 4:2 – Факса (Пэтерин, Питлик) – 27:49 (5x5), 4:3 – Бенн (Клингберг) – 42:52 (5x5), 5:3 – Кольяно (Сильверберг, Кеслер) – 54:35 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент