Итоги дня в НХЛ: Кучеров преодолел отметку в 100 очков, у Анисимова «-3»

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя четыре матча. Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров покорил отметку в 100 набранных очков, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на шестое место среди россиян в НХЛ по результативным передачам.

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Время Радулов (н)



Малкин (н)



Кучеров (н)



Сергачёв (з)



Тарасенко (н)



Барбашёв (н)



Анисимов (н) «Даллас»



«Питтсбург»



«Тампа-Бэй»



«Тампа-Бэй»



«Сент-Луис»



«Сент-Луис»



«Чикаго» 0+1



0+1



1+1



0+1



0



0



0 -1



0



+1



0



0



0



-3 2



4



0



0



0



0



0 2



4



4



1



4



2



1 0



1



0



1



1



1



0 22.24



19.39



16.28



12.39



15.53



10.58



16.07

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 27 из 32 84,4% 7:5