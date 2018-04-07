Итоги дня в НХЛ: Кучеров преодолел отметку в 100 очков, у Анисимова «-3»

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя четыре матча. Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров покорил отметку в 100 набранных очков, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на шестое место среди россиян в НХЛ по результативным передачам.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Радулов (н)
Малкин (н)
Кучеров (н)
Сергачёв (з)
Тарасенко (н)
Барбашёв (н)
Анисимов (н)
|«Даллас»
«Питтсбург»
«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
«Чикаго»
|0+1
0+1
1+1
0+1
0
0
0
|-1
0
+1
0
0
0
-3
|2
4
0
0
0
0
0
|2
4
4
1
4
2
1
|0
1
0
1
1
1
0
|22.24
19.39
16.28
12.39
15.53
10.58
16.07
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|27 из 32
|84,4%
|7:5
Кучеров выбил сотню, Тарасенко почти в плей-офф
А «Питтсбург» первым в лиге завершил регулярный чемпионат, также набрав 100 очков.