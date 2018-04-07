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Итоги дня в НХЛ: Кучеров преодолел отметку в 100 очков, у Анисимова «-3»

Итоги дня в НХЛ: Кучеров преодолел отметку в 100 очков, у Анисимова «-3»
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился игровой день, вместивший в себя четыре матча. Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров покорил отметку в 100 набранных очков, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на шестое место среди россиян в НХЛ по результативным передачам.

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыВремя
Радулов (н)

Малкин (н)

Кучеров (н)

Сергачёв (з)

Тарасенко (н)

Барбашёв (н)

Анисимов (н)		«Даллас»

«Питтсбург»

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Сент-Луис»

«Сент-Луис»

«Чикаго»		0+1

0+1

1+1

0+1

0

0

0		-1

0

+1

0

0

0

-3		2

4

0

0

0

0

0		2

4

4

1

4

2

1		0

1

0

1

1

1

0		22.24

19.39

16.28

12.39

15.53

10.58

16.07
ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»27 из 3284,4%7:5
Кучеров выбил сотню, Тарасенко почти в плей-офф
А «Питтсбург» первым в лиге завершил регулярный чемпионат, также набрав 100 очков.
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