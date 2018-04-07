В Канаде автобус юниорской команды столкнулся с грузовиком, погибло 14 человек

В Канаде попал в аварию автобус, перевозивший юниорскую команду «Бронкос» на матч плей-офф, информирует TSN. Автобус вечером столкнулся с грузовиком в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру. По предварительной информации, 14 человек погибло и столько же ранены.



«Погибло много молодых ребят, точные цифры нам пока не сказали. Произошедшее — просто ужасно, это настоящая катастрофа. Тренерский штаб и родители игроков продолжают надеяться, что большинству удалось спастись», — рассказал президент клуба Даррен Опп.