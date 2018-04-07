Купер — о травме Стэмкоса: для начала нужно подготовить его к тренировкам

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал повреждение нападающего Стивена Стэмкоса, который пропустит окончание регулярного чемпионата.



«Наша задача заключается в том, чтобы для начала он полностью подготовился к тренировкам. Это наша цель», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне лидер «Тампы» набрал 86 (27+59) очков в 78 матчах при показателе полезности «+18» и 72 минутах штрафа. «Молнии» досрочно обеспечили себе место в матчах плей-офф.