Купер — о травме Стэмкоса: для начала нужно подготовить его к тренировкам

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал повреждение нападающего Стивена Стэмкоса, который пропустит окончание регулярного чемпионата.
«Наша задача заключается в том, чтобы для начала он полностью подготовился к тренировкам. Это наша цель», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне лидер «Тампы» набрал 86 (27+59) очков в 78 матчах при показателе полезности «+18» и 72 минутах штрафа. «Молнии» досрочно обеспечили себе место в матчах плей-офф.
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А «Питтсбург» первым в лиге завершил регулярный чемпионат, также набрав 100 очков.