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МХЛ: «СКА-1946» победил «Белых Медведей» и вышел в финал Кубка Харламова

МХЛ: «СКА-1946» победил «Белых Медведей» и вышел в финал Кубка Харламова
Хоккей / МХЛ

Петербургский «СКА-1946» оказался сильнее челябинских «Белых Медведей» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф, встреча завершилась со счётом 4:2. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга выиграл серию со счётом 3-1 и вышел в финал Кубка Харламова, в котором встретится с ярославским «Локомотивом».

У «армейцев» заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Овечкин, Никита Жигалов, Даниил Огирчук и Владислав Курбатов. В составе челябинского клуба голы на свой счёт записали Виталий Кравцов и Никита Тертышный.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
07 апреля 2018, суббота. 12:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
2 : 4
0:2, 1:1, 1:1
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Овечкин (Полодян, Кукштель) – 05:53 (5x5), 0:2 – Жигалов (Сультеев, Ожгихин) – 15:41 (5x4), 1:2 – Кравцов (Костарев) – 36:11 (5x5), 1:3 – Огирчук (Царюк) – 38:07 (5x4), 2:3 – Тертышный (Кравцов, Подкорытов) – 41:18 (5x5), 2:4 – Курбатов (Сультеев, Жигалов) – 58:28 (en)
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