МХЛ: «СКА-1946» победил «Белых Медведей» и вышел в финал Кубка Харламова

Петербургский «СКА-1946» оказался сильнее челябинских «Белых Медведей» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф, встреча завершилась со счётом 4:2. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга выиграл серию со счётом 3-1 и вышел в финал Кубка Харламова, в котором встретится с ярославским «Локомотивом».



У «армейцев» заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Овечкин, Никита Жигалов, Даниил Огирчук и Владислав Курбатов. В составе челябинского клуба голы на свой счёт записали Виталий Кравцов и Никита Тертышный.

Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ? Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.