Олимпийская сборная России проиграла Германии в повторном матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России провела повторный матч в рамках Еврочелленджа с командой Германии и уступила в овертайме со счётом 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1). Россияне по ходу встречи вели — 3:1.

В составе нашей команды заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачёв, Александр Дергачёв и Николай Демидов. 22-летний защитник новосибирской «Сибири» Демидов записал на свой счёт дебютную заброшенную шайбу в составе олимпийской сборной России.



Это был второй матч между командами за два дня. Вчера, 6 апреля, сборная России одержала победу со счётом 4:1.