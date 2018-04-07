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Олимпийская сборная России проиграла Германии в повторном матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России проиграла Германии в повторном матче Еврочелленджа
Хоккей / Евротур

Олимпийская сборная России провела повторный матч в рамках Еврочелленджа с командой Германии и уступила в овертайме со счётом 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1). Россияне по ходу встречи вели — 3:1.

В составе нашей команды заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачёв, Александр Дергачёв и Николай Демидов. 22-летний защитник новосибирской «Сибири» Демидов записал на свой счёт дебютную заброшенную шайбу в составе олимпийской сборной России.

Это был второй матч между командами за два дня. Вчера, 6 апреля, сборная России одержала победу со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные)
07 апреля 2018, суббота. 17:00 МСК
Россия (олимп.)
3 : 4
1:1, 2:0, 0:2, 0:1
Германия
1:0 – Хохлачёв (Кагарлицкий, Семёнов) – 03:41 (5x4), 1:1 – Михаэлис (Бендер, Новак) – 07:23 (4x4), 2:1 – Дергачёв (Лещенко, Провольнев) – 20:51 (5x4), 3:1 – Демидов (Бывальцев, Верещагин) – 38:58 (6x5), 3:2 – Сеземски (Шмёльц) – 45:38 (5x5), 3:3 – Каммерер (Вагнер) – 50:12 (5x5), 3:4 – Эбнер – 63:08 (3x3)
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