Капитан «Филадельфии» Жиру впервые в карьере набрал 100 очков в «регулярке»

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру отличился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0, после двух периодов).

Таким образом, Жиру впервые в карьере достиг отметки в 100 очков за регулярный сезон. Для этого достижения канадскому хоккеисту потребовалось провести все 82 матча. Предыдущий личный рекорд нападающего составлял 93 балла в сезоне-2011/12. На данный момент в активе Жиру 101 (33+68) очко, а серия с набранными баллами насчитывает 10 матчей.

Клод идёт на втором месте в гонке бомбардиров, уступая только капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (106 очков)

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Broad Street Hockey.