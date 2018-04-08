Виньо: не жду увольнения из «Рейнджерс», у меня сильный тренерский штаб

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо после разгромного поражения от «Филадельфии Флайерз» (0:5), которое подвело черту под провальным выступлением «синерубашечников» в этом сезоне, поделился ожиданиями от своего будущего.

»Ожидаю ли я, что вернусь в «Нью-Йорк» в следующем сезоне? Безусловно. Вообще, никаких сомнений. Убеждён, что мой тренерский штаб — это правильный штаб для работы с командой. Конечно, это только моё мнение, но я думаю, что мой штаб и наш опыт являются одной из главных ценностей в организации. У нас был хороший сплав молодых игроков и ветеранов клуба. Соотношение побед и поражений приемлемо.

Был ли уже разговор с руководством? Нет, но это обычная вещь. В конце каждого сезона вы садитесь за стол и думаете над тем, что можно улучшить в следующем чемпионате. Так происходит из года в год», — цитирует Виньо журналист Колин Стивенсон.