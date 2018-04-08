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Гол Линдхольма в овертайме принёс победу «Каролине» в матче с «Тампой»

Гол Линдхольма в овертайме принёс победу «Каролине» в матче с «Тампой»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и победил в овертайме со счётом — 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

В составе победителей по два балла за результативность записали на свой счёт Джастин Уильямс (1+1) и Филлип Ди Джузеппе (0+2). Победная шайба в овертайме на счету шведского нападающего Элиаса Линдхольма. Голами в составе «Тампы» отметились Райан Кэллахэн и Ондржей Палат.

Никита Кучеров провел на льду 22 минуты 25 секунд и не нанёс ни одного броска по воротам при по показателе полезности «-1». Форвард «Каролины» Валентин Зыков результативными действиями не отметился.

Андрей Василевский и Михаил Сергачёв в заявку «Тампы» на сегодняшний матч не попали.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 2
2:0, 0:1, 0:1, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Стаал (Уильямс, Ди Джузеппе) – 00:19 (5x5), 2:0 – Уильямс (Ди Джузеппе, Хэнифин) – 17:36 (5x5), 2:1 – Кэллахэн (Хедман, Куниц) – 23:30 (5x5), 2:2 – Палат (Миллер, Джонсон) – 51:11 (5x5), 3:2 – Линдхольм (Терявяйнен, Флёри) – 60:49 (3x3)
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