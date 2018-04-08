Василевский разделил 1-е место по победам и матчам на ноль в «регулярке»-2017/18

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял первое место по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в двух вратарских номинациях: по матчам на ноль и по выигранным матчам.

23-летний вратарь одержал 44 победы в нынешнем сезоне и разделил первое место с голкипером «Виннипег Джетс» Коннором Хеллебайком. Третье место занял вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне (42 выигранных матча).

Российский голкипер оформил восемь шат-аутов в «регулярке»-2017/18 и поделил первое место по этому показателю с Ринне. Тройку лучших замкнул Хеллебайк (шесть).

Василевский выиграл 44 матча из 67 в нынешнем сезоне при коэффициенте надёжности 2,62 и проценте отражённых бросков 92,0. По надёжности и проценту сейвов Василевскому в первую десятку попасть не удалось.