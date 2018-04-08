Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Овечкина, травма Тарасенко, гол Проворова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором принял участие 21 российский хоккеист. Александр Овечкин оформил дубль в последнем матче регулярного сезона и закончил чемпионат с 49 голами. Владимир Тарасенко получил травму в первом периоде матча с «Колорадо», и его «Сент-Луис» потерпел поражение, закончив сезон. Никита Кучеров остался без очков в матче с «Каролиной» и закончил сезон со 100 очками.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Бостон» 26 из 28 92,9 5:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 2+0 +1 0 8 0 1 - 21.00 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 +1 0 3 0 1 61% 19.19 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 1 1 1 - 23.48 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 0 0 - 2.20 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 0 0 50% 14.06 Сошников (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 0 1 0 - 9.53 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 1 2 4 - 21.52 Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 0+0 -1 0 0 0 1 - 22.25 Зыков (н) «Каролина» 0+0 -1 0 2 0 0 - 8.47 Радулов (н) «Даллас» 0+3 +4 0 3 0 0 - 21.33 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 0 0 0 0 0 - 20.07 Дадонов (н) «Флорида» 0+1 +1 0 1 0 0 - 14.03 Мамин (н) «Флорида» 0+0 0 0 1 0 1 - 9.18 Емелин (з) «Нэшвилл» 0+0 0 4 1 0 2 - 15.57 Проворов (з) «Филадельфия» 1+0 +2 0 4 0 1 - 21.45 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 1 3 0 20% 13.33 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 1 0 3 - 12.56 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 -1 0 0 0 0 22% 15.32 Слепышев (н) «Эдмонтон» 0+0 0 0 1 1 0 - 12.19 Голдобин (н) «Ванкувер» 0+0 0 0 1 0 0 - 13.31