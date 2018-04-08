Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Овечкина, травма Тарасенко, гол Проворова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором принял участие 21 российский хоккеист. Александр Овечкин оформил дубль в последнем матче регулярного сезона и закончил чемпионат с 49 голами. Владимир Тарасенко получил травму в первом периоде матча с «Колорадо», и его «Сент-Луис» потерпел поражение, закончив сезон. Никита Кучеров остался без очков в матче с «Каролиной» и закончил сезон со 100 очками.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Бостон»
|26 из 28
|92,9
|5:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|+1
|0
|8
|0
|1
|-
|21.00
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|3
|0
|1
|61%
|19.19
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|23.48
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|2.20
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|50%
|14.06
|Сошников (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|9.53
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|4
|-
|21.52
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|1
|-
|22.25
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|8.47
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+3
|+4
|0
|3
|0
|0
|-
|21.33
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|20.07
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|14.03
|Мамин (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|9.18
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|4
|1
|0
|2
|-
|15.57
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+2
|0
|4
|0
|1
|-
|21.45
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|1
|3
|0
|20%
|13.33
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|3
|-
|12.56
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|22%
|15.32
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|12.19
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|13.31
«Дерьмо случается». Овечкин не дотянул до 50 голов и попал на «Коламбус»
В НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли и уже известны шесть пар.