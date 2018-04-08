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Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Овечкина, травма Тарасенко, гол Проворова

Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Овечкина, травма Тарасенко, гол Проворова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором принял участие 21 российский хоккеист. Александр Овечкин оформил дубль в последнем матче регулярного сезона и закончил чемпионат с 49 голами. Владимир Тарасенко получил травму в первом периоде матча с «Колорадо», и его «Сент-Луис» потерпел поражение, закончив сезон. Никита Кучеров остался без очков в матче с «Каролиной» и закончил сезон со 100 очками.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Бостон»26 из 2892,95:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0+10801-21.00
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1030161%19.19
Орлов (з)«Вашингтон»0+000111-23.48
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+000100-2.20
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00010050%14.06
Сошников (н)«Сент-Луис»0+0-10010-9.53
Задоров (з)«Колорадо»0+000124-21.52
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+0-10001-22.25
Зыков (н)«Каролина»0+0-10200-8.47
Радулов (н)«Даллас»0+3+40300-21.33
Зайцев (з)«Торонто»0+000000-20.07
Дадонов (н)«Флорида»0+1+10100-14.03
Мамин (н)«Флорида»0+000101-9.18
Емелин (з)«Нэшвилл»0+004102-15.57
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+20401-21.45
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-1013020%13.33
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000103-12.56
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-1000022%15.32
Слепышев (н)«Эдмонтон»0+000110-12.19
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000100-13.31
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