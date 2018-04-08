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«Ванкувер» уступил «Эдмонтону» в последнем матче в карьере братьев Седин

«Ванкувер» уступил «Эдмонтону» в последнем матче в карьере братьев Седин
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» одолел «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

По два балла за результативность набрали Райан Ньюджент-Хопкинс (1+1) и Коннор Макдэвид (0+2). Гол и решающий буллит записал на свой счёт немецкий форвард Леон Драйзайтль.

Российские хоккеисты Антон Слепышев («Эдмонтон») и Николай Голдобин («Ванкувер») результативными действиями не отметились.

Обе команды завершили регулярный сезон, не попав плей-офф. Этот матч стал последним в карьере шведских нападающих «Кэнакс» Хенрика и Даниэля Сединов.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 2
1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 13:52 (5x4), 1:1 – Йокинен (Лейпсик, дель Зотто) – 17:47 (5x5), 1:2 – Мотт (Саттер, Арчибальд) – 31:45 (5x5), 2:2 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нурс) – 34:10 (5x5), 3:2 – Драйзайтль – 65:00 ( ПБ)
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