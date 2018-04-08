«Ванкувер» уступил «Эдмонтону» в последнем матче в карьере братьев Седин

«Эдмонтон Ойлерз» одолел «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

По два балла за результативность набрали Райан Ньюджент-Хопкинс (1+1) и Коннор Макдэвид (0+2). Гол и решающий буллит записал на свой счёт немецкий форвард Леон Драйзайтль.

Российские хоккеисты Антон Слепышев («Эдмонтон») и Николай Голдобин («Ванкувер») результативными действиями не отметились.

Обе команды завершили регулярный сезон, не попав плей-офф. Этот матч стал последним в карьере шведских нападающих «Кэнакс» Хенрика и Даниэля Сединов.