Хет-трик Джейми Бенна помог «Далласу» победить «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду уступил «Даллас Старз» со счётом 2:4 (0:4, 2:0, 0:0).

В составе победителей хет-триком в первом периоде отличился капитан команды Джейми Бенн, ещё одну шайбу забросил Девин Шор.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счёт 3 результативные передачи при показателе полезности «+4». Форвард завершил нынешний регулярный сезон с 72 очками (27+45) в 82 матчах — это лучший результат в его карьере.

«Даллас» не попал в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.