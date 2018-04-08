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Хет-трик Джейми Бенна помог «Далласу» победить «Лос-Анджелес»

Хет-трик Джейми Бенна помог «Далласу» победить «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду уступил «Даллас Старз» со счётом 2:4 (0:4, 2:0, 0:0).

В составе победителей хет-триком в первом периоде отличился капитан команды Джейми Бенн, ещё одну шайбу забросил Девин Шор.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счёт 3 результативные передачи при показателе полезности «+4». Форвард завершил нынешний регулярный сезон с 72 очками (27+45) в 82 матчах — это лучший результат в его карьере.

«Даллас» не попал в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 4
0:4, 2:0, 0:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Шор – 06:41 (5x5), 0:2 – Бенн (А. Радулов, Линделль) – 08:40 (5x5), 0:3 – Бенн (А. Радулов, Сегин) – 11:35 (5x5), 0:4 – Бенн (А. Радулов, Клингберг) – 13:57 (5x5), 1:4 – Мартинес (Клиффорд, Картер) – 23:42 (5x5), 2:4 – Мартинес (Амадио, Тоффоли) – 32:27 (5x5)
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