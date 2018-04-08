Мэттьюс — самый результативный игрок в истории «Торонто» в возрасте до 21 года

Молодой нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, выступая за «листья» на протяжении двух сезонов, записал на свой счёт 132 результативных балла.



Он обогнал в списке рекордсменов клуба Теда Кеннеди, который в возрасте до 21 года успел набрать 131 очко за «Торонто», это случилось в 1946 году. Далее в рейтинге расположился Митч Марнер, который за два последних сезона набрал 130 очко. Замыкает четвёрку лучших Винс Дамфус (123).

В нынешнем сезоне Мэттьюс набрал 63 (34+29) очков в 64 матчах регулярного чемпионата.